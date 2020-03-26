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Коболєв повідомив, чи не постраждає транзит газу Україною через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Навіть за умов меншого постачання газу Газпромом до Європи територією України під час пандемії коронавірусу, платити Україні будуть ту вартість, яка була початково заброньована“. Про це заявив голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

Так, його запитали, чи не постраждає транзит через загрозу у зв’язку з коронавірусом.

“Тут так само є позитивна новина: в новому контракті, який було підписано між Нафтогазом і Газпромом врахована умова ship or pay, і наразі ми дійсно бачимо, що через кризу в Європі, через менше споживання Газпром прокачує менше газу суттєво, ніж прокачування у минулому році”, — відповів Коболєв.

Європа, зі слів голови Нафтогазу, наразі так само є перенасиченою газом.

“Але це не зменшує доходи Нафтогазу, і відповідно незалежного Оператора ГТС, який є виконавчим цих послуг для нас у відносинах з Газпромом. Умова ship or pay передбачає, що скільки б Газпром не качав, платить він все одно ту вартість, яка була початково заброньована”, — додав він.

Нагадаємо, наглядова рада НАК “Нафтогаз” продовжила контракт з головою НАК Андрієм Коболєвим ще на 4 роки — до 22 березня 2024 року. 

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