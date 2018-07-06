Князев рассказал о подозреваемом в убийстве полицейского в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал о задержанном подозреваемом в убийстве полицейского в центре Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Следователю доставили лицо, которое полиция обоснованно подозревает в совершении убийства работника полиции, которое произошло вчера. Это гражданин Украины, ранее пять раз судимый за различные преступления. Сейчас следователи с ним работают - проводят допрос, потом проведут другие следственные действия, которые помогут влечет вещественные доказательства и орудие убийства. Мотив совершенного преступления нам известен, но разглашать до окончания следственных действий не имею права", - сообщил С.Князев.
Напомним, злоумышленники, убившие полицейского, тело которого 5 июля было обнаружено с огнестрельным ранением в собственном авто, вероятно, забрали его телефон.
Как сообщал УНН, в Шевченковском районе Киева в автомобиле обнаружено тело мужчины со следами огнестрельных ранений.