Князев рассказал о подозреваемом в убийстве полицейского в Киеве

"Следователю доставили лицо, которое полиция обоснованно подозревает в совершении убийства работника полиции, которое произошло вчера. Это гражданин Украины, ранее пять раз судимый за различные преступления. Сейчас следователи с ним работают - проводят допрос, потом проведут другие следственные действия, которые помогут влечет вещественные доказательства и орудие убийства. Мотив совершенного преступления нам известен, но разглашать до окончания следственных действий не имею права", - сообщил С.Князев.

Напомним, злоумышленники, убившие полицейского, тело которого 5 июля было обнаружено с огнестрельным ранением в собственном авто, вероятно, забрали его телефон.

Как сообщал УНН, в Шевченковском районе Киева в автомобиле обнаружено тело мужчины со следами огнестрельных ранений.