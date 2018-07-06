Князєв розповів про підозрюваного у вбивстві поліцейського у Києві

"Слідчому доставили особу, яку поліція обґрунтовано підозрює у вчинені вбивства працівника поліції, яке відбулося вчора. Це громадянин України, раніше п’ять разів засуджений за різні злочини. Зараз слідчі з ним працюють – проводять допит, потім проведуть інші слідчі дії, які допоможуть вилучити речові докази та знаряддя вбивства. Мотив вчиненого злочину нам відомий, але розголошувати до закінчення слідчих дій не маю права", - повідомив С.Князєв.

Нагадаємо, зловмисники, які вбили поліцейського, тіло якого 5 липня було виявлено з вогнепальним пораненням у власному авто, ймовірно, забрали його телефон.

Як повідомляв УНН, у Шевченківському районі Києва в автомобілі виявлено тіло чоловіка зі слідами вогнепальних поранень.