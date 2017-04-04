Книгу "Наш Крым" презентовали в Херсоне
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Херсоне презентовали книгу "Наш Крым. Нерусские истории украинского полуострова", передает корреспондент УНН.
Презентация состоялась в актовом зале Херсонского государственного университета. Книгу издал Украинский институт национальной памяти.
"Сборник может служить прологом для переосмысления истории Крыма. Это первый шаг для того, чтобы создать целостный нарратив истории Крыма, созданный самими крымчанами", - отметил Максим Майоров, сотрудник Украинского института национальной памяти.
Это сборник статей, посвященных истории полуострова и упорядоченых по хронологическому принципу, начиная с истории Крымского ханства и до 1991 года.
Над книгой работали 15 авторов, в ней представлены более 30 статей. Их писали крымские историки, в том числе и не крымчане.
Также присутствующие прослушали лекцию известного историка Гульнары Бекировой на тему: "Национально-освободительная борьба крымских татар и украинский в ХХ веке: этапы и вехи".
Напомним, Меджлис крымскотатарского народа подал 29 марта жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в отношении действий российских властей, включивших представительный орган крымских татар в список экстремистских организаций, запретив его деятельность.