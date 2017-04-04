Книгу "Наш Крым" презентовали в Херсоне

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47815 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104240 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160280 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118236 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117557 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113121 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104664 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107177 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154606 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Книгу "Наш Крым" презентовали в Херсоне

Книгу "Наш Крым" презентовали в Херсоне

Киев  •  УНН

 • 9495 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Херсоне презентовали книгу "Наш Крым. Нерусские истории украинского полуострова", передает корреспондент УНН.

Презентация состоялась в актовом зале Херсонского государственного университета. Книгу издал Украинский институт национальной памяти.

"Сборник может служить прологом для переосмысления истории Крыма. Это первый шаг для того, чтобы создать целостный нарратив истории Крыма, созданный самими крымчанами", - отметил Максим Майоров, сотрудник Украинского института национальной памяти.

Это сборник статей, посвященных истории полуострова и упорядоченых по хронологическому принципу, начиная с истории Крымского ханства и до 1991 года.

Над книгой работали 15 авторов, в ней представлены более 30 статей. Их писали крымские историки, в том числе и не крымчане.

Также присутствующие прослушали лекцию известного историка Гульнары Бекировой на тему: "Национально-освободительная борьба крымских татар и украинский в ХХ веке: этапы и вехи".

Напомним, Меджлис крымскотатарского народа подал 29 марта жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в отношении действий российских властей, включивших представительный орган крымских татар в список экстремистских организаций, запретив его деятельность.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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