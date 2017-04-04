Книгу "Наш Крим" презентували в Херсоні
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Херсоні презентували книгу “Наш Крим. Неросійські історії українського півострова”, передає кореспондент УНН.
Презентація відбулась в актовому залі Херсонського державного університету. Книгу видав Український інститут національної памяті.
“Збірка може слугувати прологом для переосмислення історії Криму. Це перший крок для того, щоб створити цілісний наратив історії Криму, створений самими кримчанами”, — зазначив Максим Майоров, співробітник Українського інституту національної памяті.
Це збірник статей, які присвячені історії півострова і упорядковані за хронологічним принципом, починаючи з історії Кримського ханства і до 1991 року.
Над книгою працювали 15 авторів, в ній представлено більше 30 статей. Їх писали кримські історики, в тому числі і не кримчани.
Також присутні прослухали лекцію відомого історика Гульнари Бекірової на тему: “Національно-визвольна боротьба кримських татар та українців у ХХ столітті: етапи і віхи”.
Нагадаємо, Меджліс кримськотатарського народу подав 29 березня скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо дій російської влади, які включили представницький орган кримських татар до списку екстремістських організацій, заборонивши його діяльність.