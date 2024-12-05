Книга Ангелы Меркель стала бестселлером на старте: уже продали более 200 тыс. экземпляров

Только за первую неделю продали более 200 тыс. экземпляров книги экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом пишет издание DW, передает УНН.

Книга экс-канцлера Германии "Свобода" (Freiheit) поступила в продажу 26 ноября. И сразу же интерес к мемуарам Ангелы Меркель у широкой общественности оказался чрезвычайно высоким (...). Только за первую неделю было продано более 200 тысяч экземпляров, сообщает еженедельник Der Spiegel в четверг, 5 декабря. В целом, по предварительным итогам лет, на немецком книжном рынке в лидерах продаж находятся другие книги,