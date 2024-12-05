Книга Ангелы Меркель стала бестселлером на старте: уже продали более 200 тыс. экземпляров
Киев • УНН
Книга экс-канцлера Германии "Свобода" продалась тиражом более 200 тысяч экземпляров за первую неделю. 736-страничные мемуары, написанные вместе с Беате Бауманн.
Только за первую неделю продали более 200 тыс. экземпляров книги экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом пишет издание DW, передает УНН.
Книга экс-канцлера Германии "Свобода" (Freiheit) поступила в продажу 26 ноября. И сразу же интерес к мемуарам Ангелы Меркель у широкой общественности оказался чрезвычайно высоким (...). Только за первую неделю было продано более 200 тысяч экземпляров, сообщает еженедельник Der Spiegel в четверг, 5 декабря. В целом, по предварительным итогам лет, на немецком книжном рынке в лидерах продаж находятся другие книги,
Отмечается, что 736 страниц своей книги Ангела Меркель написала вместе с Беате Бауманн, которая долгие годы сопровождала Меркель на ее пути. Значительным является не только объем, но и цена книжки. Один экземпляр стоит 42 евро, что довольно дорого для немецкого книжного рынка.
Я очень разочарован. Меркель явно не хватает самокритики. Мне также хотелось бы больше историй о ее коллегах-политиках, о том, какими она их увидела - в деталях. Интересно, но не увлекательно. К тому же, слишком дорого-42 евро,
Напомним
УНН передавал, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель в ноябре опубликует мемуары, в которых расскажет о событиях своей жизни с 1954 по 2021 год, но не будет уделять внимание событиям, связанным с российским вторжением в Украину.