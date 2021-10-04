КНДР возобновит все линии связи с Южной Кореей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Все линии связи КНДР с Южной Кореей будут восстановлены 4 октября в 9:00 (15:00 по времени Киева). Об этом со ссылкой на заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) сообщает Yonhap, передает УНН.
Цитата
“Соответствующие органы приняли решение восстановить все линии связи между Севером и Югом с 09:00 4 октября в соответствии с его (лидера КНДР Ким Чен Ына) намерены”, — сказано в сообщении.
Детали
В заявлении также отмечается, что “правительство Южной Кореи приложить конструктивные усилия, чтобы связи между Севером и Югом развивались по правильному пути, и решить важные задачи, <...> чтобы открыть светлые перспективы в будущем”.
Напомним
Пхеньян прервал прямую связь с Сеулом в августе. Это была ответ на проведение в то время совместных учений между Южной Кореей и Соединенными Штатами. Разрыв связи произошел менее чем через месяц после ее восстановления. До этого она была заблокирована в июне прошлого года. Reuters тогда отмечал, что причиной разрыва стал отказ южнокорейских властей помешать северокорейским перебежчикам забрасывать пропагандистские листовки на территорию КНДР.