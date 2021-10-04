КНДР відновить всі лінії зв'язку з Південною Кореєю

Цитата

“Відповідні органи прийняли рішення відновити всі лінії зв’язку між Північчю і Півднем з 09:00 4 жовтня в відповідно до його (лідера КНДР Кім Чен Ина) наміру”, — сказано в повідомленні.

Деталі

У заяві також наголошується, що “уряд Південної Кореї має докласти конструктивні зусилля, щоб зв’язки між Північчю і Півднем розвивалися по правильному шляху, і вирішити важливі завдання, <...> щоб відкрити світлі перспективи в майбутньому”.

Нагадаємо

Пхеньян перервав прямий зв’язок з Сеулом в серпні. Це була відповідь на проведення в той час спільних навчань між Південною Кореєю і Сполученими Штатами. Розрив зв’язку стався менш ніж через місяць після її відновлення. До цього вона була заблокована в червні минулого року. Reuters тоді відзначав, що причиною розриву стала відмова південнокорейської влади перешкодити північнокорейським перебіжчикам закидати пропагандистські листівки на територію КНДР.