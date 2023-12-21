КНДР передала россии более тысячи контейнеров с боеприпасами - посол США при НАТО
Киев • УНН
Посол США в НАТО Джулиан Смит сообщила, что Северная Корея отправила в россию более тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами, что видно на спутниковых снимках.
Американская сторона сторона располагает информацией, подтвержденной спутниковыми снимками о том, что Северная Корея поставила в россию более тысячи контейнеров с боеприпасами. Об этом сообщила в среду во время онлайн-брифинга посол США при НАТО Джулиан Смит, пишет УНН.
У нас есть новая информация о том, что КНДР недавно поставила еще больше оружия в россию для использования в войне против Украины, и наша информация указывает на то, что КНДР предоставила россии более тысячи контейнеров военного оборудования и боеприпасов,
Детали
Смит сообщила о наличии спутниковых снимков, на которых видно перемещение этих контейнеров из Северной Кореи в Россию на грузовых судах.
Мы решительно осуждаем КНДР за предоставление россиянам такого оборудования, которое, несомненно, будет использовано для нападения на украинский народ, украинские города, а также в дальнейшей незаконной войне россии,
По ее словам, в США считают, что Пхеньян в обмен на боеприпасы хочет получить от россии другие военные технологии. Не исключено, что в этом "списке желаний" Пхеньяна есть истребители, ракеты земля-воздух, бронетехника, оборудование для производства баллистических ракет и другие вооружения.
Смит подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат следить за развитием ситуации и выявлять любые попытки поставить в россию вооружение.
Напомним,
Как писал УНН, в октябре Северная Корея начала перебрасывать артиллерию в россию, для укрепления армии рф, которая не оставляет намерений захватить украинские территории.
США заявили, что пуск ракеты КНДР подрывает региональную безопасность18 декабрь 2023, 02:32 • 24428 просмотров
КНДР передала россии более тысячи контейнеров с боеприпасами - посол США при НАТО
Посол США в НАТО Джулиан Смит сообщила, что Северная Корея отправила в россию более тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами, что видно на спутниковых снимках.
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