КНДР передала россии более тысячи контейнеров с боеприпасами - посол США при НАТО

Американская сторона сторона располагает информацией, подтвержденной спутниковыми снимками о том, что Северная Корея поставила в россию более тысячи контейнеров с боеприпасами. Об этом сообщила в среду во время онлайн-брифинга посол США при НАТО Джулиан Смит, пишет УНН.

У нас есть новая информация о том, что КНДР недавно поставила еще больше оружия в россию для использования в войне против Украины, и наша информация указывает на то, что КНДР предоставила россии более тысячи контейнеров военного оборудования и боеприпасов, - заметила Джулия Смит.

Детали

Смит сообщила о наличии спутниковых снимков, на которых видно перемещение этих контейнеров из Северной Кореи в Россию на грузовых судах.

Мы решительно осуждаем КНДР за предоставление россиянам такого оборудования, которое, несомненно, будет использовано для нападения на украинский народ, украинские города, а также в дальнейшей незаконной войне россии, - отметила посол.

По ее словам, в США считают, что Пхеньян в обмен на боеприпасы хочет получить от россии другие военные технологии. Не исключено, что в этом "списке желаний" Пхеньяна есть истребители, ракеты земля-воздух, бронетехника, оборудование для производства баллистических ракет и другие вооружения.

Смит подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат следить за развитием ситуации и выявлять любые попытки поставить в россию вооружение.

Напомним,

Как писал УНН, в октябре Северная Корея начала перебрасывать артиллерию в россию, для укрепления армии рф, которая не оставляет намерений захватить украинские территории.

США заявили, что пуск ракеты КНДР подрывает региональную безопасность