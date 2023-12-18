США заявили, что пуск ракеты КНДР подрывает региональную безопасность

На юге Италии взорвали здание площадью 6 тысяч квадратных метров.

Шестиэтажный дом в Калабрии, конфискованный у мафии и не используемый с 2012 года, был снесен с помощью 400 кг тротила как символ борьбы государства с организованной преступностью.