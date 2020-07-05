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КНДР не видит необходимости в новых переговорах с США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Северная Корея не видит причин для новых переговоров с США по вопросу ядерного разоружения. Вашингтон использует диалог с Пхеньяном "как инструмент" для решения внутреннего "политического кризиса" в Соединенных Штатах, цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заместителя министра иностранных дел КНДР Чо Сон Хи в субботу, 4 июля, передает УНН со ссылкой на DW.

Так северокорейская чиновница отреагировала на слухи о возможной встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Несколькими днями ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал провести встречу Кима и Трампа до ноябрьских выборов президента в США. В ближайшие дни заместитель госсекретаря США Стивен Биган прибудет в Южную Корею, чтобы обсудить зашедшие в тупик переговоры с КНДР.

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В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. На первой встрече президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера в июне 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, который обязывает КНДР к полной денуклеаризации, но не содержит конкретных шагов по достижению этой цели.

На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, прошел в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон Сохэ и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки. Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына в феврале 2019 году в Ханое закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы Северной Кореи.

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Впоследствии информагентства КНДР и Южной Кореи неоднократно сообщали о запусках ракет на северокорейской территории. Резолюции Совета Безопасности ООН запрещает КНДР любые испытания баллистических ракет.

Последние недели ознаменовались усилением конфронтации Пхеньяна и Сеула. Только в июне КНДР взорвала межкорейский офис связи в пограничном Кэсоне, а также принял решение вернуть войска в демилитаризованную зону.

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