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На честь Кім Ір Сена КНДР вперше з 2017 року запустила крилаті ракети

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У вівторок Північна Корея випустила крилаті ракети зі східного узбережжя і ракети класу "повітря-земля" з винищувачів у Східне море. Про це із посиланням на заяву збройних сил Південної Кореї повідомляє агентство Yonhap, передає УНН.

Так, згідно із заявою військових, крилаті зенітні ракети були випущені у північно-східному напрямку з районів, прилеглих до східного прибережного міста Мунчон, приблизно о 7 годині ранку, вони пролетіли близько 150 кілометрів, перш ніж впасти у води біля східного узбережжя.

Агентство відзначає, що запуски пройшли напередодні 108-річчя Кім Ір Сена, покійного засновника північнокорейської держави і дідуся нинішнього лідера Кім Чен Ина, і парламентських виборів у Південній Кореї.

Також наголошується, що останнє відоме випробування крилатих ракет відбулося 8 червня 2017 року, коли КНДР виконала перше в історії випробування своєї крилатої ракети берегової оборони Kumsong-3.

"Снаряди, випущені сьогодні, схожі на снаряди, випущені у червні 2017 року. Південнокорейські та американські спецслужби проводять додатковий аналіз", - сказав журналістам представник збройних сил Кореї.

Як повідомлялося в УНН, у кінці березня КНДР провела випробування великогабаритної багатозарядної пускової установки.

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