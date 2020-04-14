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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 14823 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В честь Ким Ир Сена КНДР впервые с 2017 года запустила крылатые ракеты

Киев  •  УНН

 • 17816 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Во вторник Северная Корея выпустила крылатые ракеты с восточного побережья и ракеты класса "воздух-земля" с истребителей в Восточное море. Об этом со ссылкой на заявление вооруженных сил Южной Кореи сообщает агентство Yonhap, передает УНН.

Так, согласно заявлению военных, крылатые зенитные ракеты были выпущены в северо-восточном направлении из районов, прилегающих к восточному прибрежного города Мунчон, примерно в 7:00 утра, они пролетели около 150 километров, прежде чем упасть в воды у восточного побережья.

Агентство отмечает, что запуски прошли накануне 108-летия Ким Ир Сена, покойного основателя северокорейского государства и дедушки нынешнего лидера Ким Чен Ына, и парламентских выборов в Южной Корее.

Также отмечается, что последнее известное испытание крылатых ракет произошло 8 июня 2017 года, когда КНДР выполнила первое в истории испытание своей крылатой ракеты береговой обороны Kumsong-3.

"Снаряды, выпущенные сегодня, похожие на снаряды, выпущенные в июне 2017 года. Южнокорейские и американские спецслужбы проводят дополнительный анализ", - сказал журналистам представитель вооруженных сил Кореи.

Как сообщалось в УНН, в конце марта КНДР провела испытания крупногабаритной многозарядной пусковой установки.

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