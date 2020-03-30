КНДР провела испытания многозарядной пусковой установки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. КНДР провела в воскресенье испытания крупногабаритной многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap и СМИ Северной Кореи.
Испытания прошли успешно. Пуск был произведен в 6:10 (0:10 по киевскому времени) из района Вонсан.
Испытания проводились с целью проверки стратегических и технических характеристик установки.
Напомним, КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря.