КНДР провела випробування багатозарядної пускової установки

Випробування пройшли успішно. Пуск був проведений о 6:10 (0:10 за київським часом) з району Вонсан.

Випробування проводилися з метою перевірки стратегічних і технічних характеристик установки.

Нагадаємо, КНДР запустила дві ракети в бік Японського моря.