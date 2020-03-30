КНДР провела випробування багатозарядної пускової установки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. КНДР провела у неділю випробування великогабаритної багатозарядної пускової установки. Про це повідомляє УНН з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap і ЗМІ Північної Кореї.
Випробування пройшли успішно. Пуск був проведений о 6:10 (0:10 за київським часом) з району Вонсан.
Випробування проводилися з метою перевірки стратегічних і технічних характеристик установки.
Нагадаємо, КНДР запустила дві ракети в бік Японського моря.