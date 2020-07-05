КНДР не бачить необхідності в нових переговорах з США

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Північна Корея не бачить причин для нових переговорів з США з питання ядерного роззброєння. Вашингтон використовує діалог з Пхеньяном “як інструмент” для розв’язання внутрішньої “політичної кризи” в Сполучених Штатах, цитує Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) заступника міністра закордонних справ КНДР Чо Сон Хі в суботу, 4 липня, передає УНН із посиланням на DW.

Так північнокорейська чиновниця відреагувала на чутки про можливу зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа. Декількома днями раніше президент Південної Кореї Мун Чже Ін закликав провести зустріч Кіма і Трампа до листопадових виборів президента в США. У найближчі дні заступник держсекретаря США Стівен Біган прибуде до Південної Кореї, щоб обговорити зайшли в глухий кут переговори з КНДР.

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У квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення ядерних випробувань і міжконтинентальних ракет. На першій зустрічі президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера в червні 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов’язує КНДР до повної денуклеаризації, але не містить конкретних кроків по досягненню цієї мети.

На саміті лідерів Південної і Північної Кореї, що пройшов у вересні того ж року в Пхеньяні, КНДР зобов’язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон Сохе і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки. Друга зустріч Трампа і Кім Чен Ина в лютому 2019 року в Ханої закінчилася без досягнення будь-яких домовленостей з питання ядерної програми Північної Кореї.

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Згодом інформагентства КНДР і Південної Кореї неодноразово повідомляли про запуски ракет на північнокорейській території. Резолюції Ради Безпеки ООН забороняють КНДР будь-які випробування балістичних ракет.

Останні тижні ознаменувалися посиленням конфронтації Пхеньяну і Сеула. Тільки в червні КНДР підірвала міжкорейський офіс зв’язку в прикордонному Кесоні, а також прийняла рішення повернути війська в демілітаризовану зону.

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