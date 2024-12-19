КНДР изготовила и передала России новые баллистические ракеты за считанные месяцы

Исследователи задокументировали остатки четырех ракет, которые, по их оценкам, происходят из Северной Кореи, и которые были найдены в июле и августе в Украине.

Передает УНН со ссылкой на Voice of America.

Детали

Северная Корея продемонстрировала, что может производить баллистические ракеты и поставлять их в Россию для использования против Украины за считанные месяцы. Об этом накануне Совету Безопасности ООН заявил независимый эксперт по вооружениям, исполнительный директор Conflict Armament Research Джона Лефф.

По его словам, исследователи изучили остатки четырех ракет из Северной Кореи, обнаруженных в Украине в июле и августе, в том числе одну, на которой были отметки, указывающие на то, что она была сделана в 2024 году.

Это первое публичное доказательство того, что ракеты были сделаны в Северной Корее, а затем использованы в Украине в течение нескольких месяцев, а не лет - сказал директор Conflict Armament Research.

Эксперт подчеркнул, что это указывает на «очень короткий» период между производством соответствующих баллистических ракет и их передачей и последующим использованием ВС РФ против Украины.

Ранее

Летом 2024 года Лефф проинформировал Совет Безопасности, сообщив членам, что возглавляемая им организация Conflict Armament Research «неопровержимо» установила, что остатки баллистических ракет, найденные в Украине в начале этого года, происходят от ракеты, изготовленной в Северной Корее.

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