КНДР изготовила и передала России новые баллистические ракеты за считанные месяцы

ukenru
В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
08:23 • 37791 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Эксклюзив
Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
 • 107841 просмотра

Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

Эксклюзив
Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
 • 138237 просмотра

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
 • 147460 просмотра

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

Эксклюзив
Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
 • 132947 просмотра

Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
 • 111501 просмотра

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
 • 112935 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Эксклюзив
В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента
 • 151084 просмотра

В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента

Эксклюзив
С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии
 • 149478 просмотра

С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 165811 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина и Австралия планируют совместное производство дальнобойных дронов-ракет

Украина и Австралия планируют совместное производство дальнобойных дронов-ракет

 • 89820 просмотра
Оккупанты усилили слежку за украинцами в соцсетях: что происходит на ВОТ - Сопротивление

Оккупанты усилили слежку за украинцами в соцсетях: что происходит на ВОТ - Сопротивление

 • 61161 просмотра
В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

 • 75561 просмотра
"Переходить к дипломатии" - Президент Украины раскрыл планы на 2025 год

"Переходить к дипломатии" - Президент Украины раскрыл планы на 2025 год

06:41 • 52384 просмотра
Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

07:29 • 53802 просмотра
публикации
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

11:32 • 7659 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 119502 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

 • 128230 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 142329 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

 • 147088 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

07:29 • 53802 просмотра
Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

 • 98418 просмотра
Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

 • 103121 просмотра
Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

 • 105916 просмотра
Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

 • 109236 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

КНДР изготовила и передала России новые баллистические ракеты за считанные месяцы

КНДР изготовила и передала России новые баллистические ракеты за считанные месяцы

Киев  •  УНН

 • 929 просмотра

Read in English

Эксперты нашли в Украине остатки четырех северокорейских ракет, изготовленных в 2024 году. Это первое доказательство быстрого производства и передачи баллистических ракет от КНДР в Россию.

Исследователи задокументировали остатки четырех ракет, которые, по их оценкам, происходят из Северной Кореи, и которые были найдены в июле и августе в Украине.

Передает УНН со ссылкой на Voice of America.

Детали

Северная Корея продемонстрировала, что может производить баллистические ракеты и поставлять их в Россию для использования против Украины за считанные месяцы. Об этом накануне Совету Безопасности ООН заявил независимый эксперт по вооружениям, исполнительный директор Conflict Armament Research Джона Лефф.

По его словам, исследователи изучили остатки четырех ракет из Северной Кореи, обнаруженных в Украине в июле и августе, в том числе одну, на которой были отметки, указывающие на то, что она была сделана в 2024 году.

Это первое публичное доказательство того, что ракеты были сделаны в Северной Корее, а затем использованы в Украине в течение нескольких месяцев, а не лет

- сказал директор Conflict Armament Research.
Image

Эксперт подчеркнул, что это указывает на «очень короткий» период между производством соответствующих баллистических ракет и их передачей и последующим использованием ВС РФ против Украины.

Ранее 

Летом 2024 года Лефф проинформировал Совет Безопасности, сообщив членам, что возглавляемая им организация Conflict Armament Research «неопровержимо» установила, что остатки баллистических ракет, найденные в Украине в начале этого года, происходят от ракеты, изготовленной в Северной Корее.

Более 200 солдат убитыми и ранеными: в ЦПД СНБО раскрыли масштабы потерь военных КНДР18 дек. 2024, 12:55 • 14847 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаполитикаТехнологии
sovet-bezopasnosti-organizatsii-obedinennikh-natsiiСовет Безопасности Организации Объединенных Наций
severnaya-koreyaСеверная Корея
ukrainaУкраина