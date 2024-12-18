Более 200 солдат убитыми и ранеными: в ЦПД СНБО раскрыли масштабы потерь военных КНДР

Привлеченные рф военные КНДР несут потери - более 200 из них уже убиты и ранены, а видео их неудач появляются в публичном пространстве, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram в среду, пишет УНН.

Детали

"Репутация "страшного диктатора с ядерной кнопкой и большой армией", которую Ким Чен Ын и его пропагандисты строили в течение многих лет, сейчас страдает от командиров российской армии. Они не ценят жизнь военных кндр. Более того, россияне откровенно недовольны наличием корейцев, которые не понимают языка и являются "откровенно тупыми", по мнению российских командиров. Поэтому их подготовка к ведению современной войны является низкой, и их бросают в пехотные штурмы с посадок, иногда вместе с русскими", - отметил Коваленко.

"КНДРовцы сейчас имеют потери убитыми и ранеными. В общем, по состоянию на сейчас, убитых и раненых уже более 200 человек. Несмотря на попытки россиян скрыть неудачи корейцев путем быстрой эвакуации, видео ударов по военным кндр, их неудачи и их трупы уже есть в паблике. Также появляются кадры из госпиталей", - указал глава ЦПД СНБО.

По его словам, Китай пытается медийно не освещать участие военных КНДР в боях за курщину. "Впрочем, информация о неудачах армии Кима все больше будет появляться в азиатских и западных медиа. Из-за путина Ким Чен Ын будет выглядеть слабым", - отметил Коваленко.

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