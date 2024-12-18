В США оценивают потери военных КНДР на Курщине в «несколько сотен» - Bloomberg
Киев • УНН
Американские чиновники сообщили о «нескольких сотнях» потерь среди северокорейских войск в курской области. россия направила около 12 000 северокорейских спецназовцев без боевого опыта.
Северокорейские войска, дислоцированные в курской области России, понесли «несколько сотен» потерь в столкновениях с украинскими войсками, заявили во вторник официальные лица США, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Потери были среди почти всех чинов северокорейских войск, на фоне того, как украинцы успешно поразили вражеские командные и контрольные узлы, сообщили официальные лица журналистам на условиях анонимности.
Официальные лица не предоставили конкретных цифр относительно пропавших без вести, погибших и раненых или могут ли некоторые из раненых вернуться к боевым действиям.
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По словам чиновников, «хотя русские значительно продвинулись на Курщине, украинские силы, скорее всего, смогут продержаться по крайней мере несколько месяцев, заявили чиновники, добавив, что со временем будет сложно сохранить эту позицию».
Хотя около 12 000 северокорейских солдат являются силами специальных операций, они еще не участвовали в боевых действиях до прибытия в Россию, что может объяснить, почему они несут такие потери, добавили чиновники.
Национальная разведывательная служба Южной Кореи изучает сообщения о гибели северокорейских солдат, сообщило информационное агентство Yonhap.
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