ССО показали "горячий прием" северокорейским войскам на курщине: за три дня 50 вражеских "двухсотых"

Бойцы Сил спецопераций ВСУ устроили "горячий прием" северокорейским войскам на курщине, за три дня "задвухсотив" 50 вражеских военных, ранены еще 47 вражеских бойцов, сообщили в ССО ВСУ во вторник, показав видео, пишет УНН.

Детали

"Воины 8-го полка Сил специальных операций ВСУ организовали горячий прием северокорейским войскам в курской области РФ. В течение трех дней операторы ССО уничтожили 50 вражеских военных и ранили еще 47", - сообщили в Силах спецопераций ВСУ.

Также в этот период воины ССО, как указано, поразили две единицы бронированной техники, два автомобиля и один вражеский квадроцикл.

"Бои продолжаются", - указали в ССО.

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