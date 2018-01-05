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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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КГГА: завтра в Киеве ожидается туман

Киев • УНН

 • 15986 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Завтра ночью и утром в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 метров. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр, передает УНН.

КГГА: завтра в Киеве ожидается туман

В связи с этим КГГА опубликовала советы водителям на время управления автомобилем. В частности, автомобилистам советуют снизить скорость движения, при наличии включить противотуманные фары, держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Также, прогнозируют синоптики, 7 и 8 января в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь ночью 7 января небольшой дождь, местами с мокрым снегом, местами туман, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температуре 7 января ночью 2-4 °, днем ​​около 5 ° тепла; 8 января ночью 1-3 ° мороза, днем ​​0-2 ° тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 января работа наземного транспорта и метрополитена Киева будет продлена на 3:00.

Украинские Национальные Новости

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