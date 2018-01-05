КМДА: завтра в Києві очікується туман
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Завтра вночі та вранці в Києві очікується туман, видимість 200-500 метрів. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр, передає УНН.
В зв'язку з цим КМДА опублікувала поради водіям під час керування автомобілем. Зокрема, автомобілістам радять знизити швидкість руху, при наявності увімкнути протитуманні фари, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.
Також, прогнозують синоптики, 7 й 8 січня в Києві буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, лише вночі 7 січня невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, подекуди туман, вітер південно-західний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура 7 січня вночі 2-4°, вдень близько 5° тепла; 8 січня вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у ніч з 6 на 7 січня роботу наземного транспорту та метрополітену Києва буде подовжено на 3 години.