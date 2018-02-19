КГГА после проверки маршруток разорвала договоры с четырьмя перевозчиками
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Киевская городская государственная администрация провела 22 проверки маршрутных такси в Киеве, и по результатам проверок были расторгнуты договоры с четырьмя перевозчиками. Об этом на брифинге сообщил директор Департамента инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, передает корреспондент УНН.
“Нами было проведено много рейдов было проверено 22 перевозчика, и с 4 маршрутами расторгнуты договоры”, — сообщил С.Симонов.
Как сообщал УНН, в КГГА планируют проверить перевозчиков столицы и принимать к нарушителям жесткие санкции.
Напомним, в пятницу в Киеве на улице Елены Телиги столкнулись две маршрутки, которые ехали в попутном направлении. В результате ДТП пострадали 12 человек, двое доставлены в больницу.