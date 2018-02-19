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КМДА після перевірки маршруток розірвала договори з чотирма перевізниками

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Київська міська державна адміністрація провела 22 перевірки маршрутних таксі у Києві, і за результатами перевірок були розірвані договори з чотирма перевізниками. Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту інфраструктури КМДА Сергій Симонов, передає кореспондент УНН.

“Нами було проведено багато рейдів, було перевірено 22 перевізника та з 4 маршрутами розірвані договори”, — повідомив С.Симонов.

Як повідомляв УНН, у КМДА планують перевірити перевізників столиці та вживатимуть щодо порушників жорсткі санкції.

Нагадаємо, у п’ятницю в Києві на вулиці Олени Теліги зіткнулись дві маршрутки, які їхали в попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждали 12 людей, двох доставили в лікарні.

Українські Національні Новини

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