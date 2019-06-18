Клуб Реброва узнал первого соперника в Лиге чемпионов

Чемпион Венгрии “Ференцварош” под руководством Сергея Реброва будет противостоять чемпионам Болгарии “Лудогорца”.

В других парах первого круга отбора будут следующие команды:



“Нымме Калью” (Эстония) — “Шкендия” (Северная Македония)



“Судува” (Литва) — “Црвена Звезда” (Сербия)



“Арарат” (Армения) — “АИК” (Швеция)



“Астана” (Казахстан) — “Клуж” (Румыния)



“Партизан” (Албания) — “Карабах” (Азербайджан)



“Слован” (Словакия) — “Сутьеска” (Черногория)



“Селтик” (Шотландия) — “Сараево” (Босния и Герцеговина)



“Шериф” (Молдова) — “Сабуртало” (Грузия)



“Дюделанж” (Люксембург) — “Валлетта” (Мальта)



“Линфилд” (Северная Ирландия) — “Русенборг” (Норвегия)



“Валюр” (Исландия) — “Марибор” (Словения)



“Дандолк” (Ирландия) — “Рига” (Латвия)



“ТНС” (Уэльс) — Победитель предыдущего раунда



“ХИК” (Финляндия) — “Торсхавн” (Фарерские острова)



“БАТЭ” (Беларусь) — “Пяст” (Польша).



Примечательно, что поединки Лиги чемпионов запланированы на 9/10 и 16/17 июля. Жеребьевка второго раунда состоится 19 июня.