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Клуб Реброва узнал первого соперника в Лиге чемпионов

Киев • УНН

 • 10743 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Клуб Реброва узнал первого соперника в Лиге чемпионов

Чемпион Венгрии “Ференцварош” под руководством Сергея Реброва будет противостоять чемпионам Болгарии “Лудогорца”.

В других парах первого круга отбора будут следующие команды:

  • “Нымме Калью” (Эстония) — “Шкендия” (Северная Македония)
  • “Судува” (Литва) — “Црвена Звезда” (Сербия)
  • “Арарат” (Армения) — “АИК” (Швеция)
  • “Астана” (Казахстан) — “Клуж” (Румыния)
  • “Партизан” (Албания) — “Карабах” (Азербайджан)
  • “Слован” (Словакия) — “Сутьеска” (Черногория)
  • “Селтик” (Шотландия) — “Сараево” (Босния и Герцеговина)
  • “Шериф” (Молдова) — “Сабуртало” (Грузия)
  • “Дюделанж” (Люксембург) — “Валлетта” (Мальта)
  • “Линфилд” (Северная Ирландия) — “Русенборг” (Норвегия)
  • “Валюр” (Исландия) — “Марибор” (Словения)
  • “Дандолк” (Ирландия) — “Рига” (Латвия)
  • “ТНС” (Уэльс) — Победитель предыдущего раунда
  • “ХИК” (Финляндия) — “Торсхавн” (Фарерские острова)
  • “БАТЭ” (Беларусь) — “Пяст” (Польша).

Примечательно, что поединки Лиги чемпионов запланированы на 9/10 и 16/17 июля. Жеребьевка второго раунда состоится 19 июня.

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