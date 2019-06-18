Клуб Реброва узнал первого соперника в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Чемпион Венгрии “Ференцварош” под руководством Сергея Реброва будет противостоять чемпионам Болгарии “Лудогорца”.
В других парах первого круга отбора будут следующие команды:
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- “Нымме Калью” (Эстония) — “Шкендия” (Северная Македония)
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- “Судува” (Литва) — “Црвена Звезда” (Сербия)
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- “Арарат” (Армения) — “АИК” (Швеция)
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- “Астана” (Казахстан) — “Клуж” (Румыния)
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- “Партизан” (Албания) — “Карабах” (Азербайджан)
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- “Слован” (Словакия) — “Сутьеска” (Черногория)
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- “Селтик” (Шотландия) — “Сараево” (Босния и Герцеговина)
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- “Шериф” (Молдова) — “Сабуртало” (Грузия)
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- “Дюделанж” (Люксембург) — “Валлетта” (Мальта)
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- “Линфилд” (Северная Ирландия) — “Русенборг” (Норвегия)
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- “Валюр” (Исландия) — “Марибор” (Словения)
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- “Дандолк” (Ирландия) — “Рига” (Латвия)
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- “ТНС” (Уэльс) — Победитель предыдущего раунда
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- “ХИК” (Финляндия) — “Торсхавн” (Фарерские острова)
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- “БАТЭ” (Беларусь) — “Пяст” (Польша).
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Примечательно, что поединки Лиги чемпионов запланированы на 9/10 и 16/17 июля. Жеребьевка второго раунда состоится 19 июня.