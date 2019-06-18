Клуб Реброва дізнався першого суперника в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2019/20, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Чемпіон Угорщини "Ференцварош" під орудою Сергія Реброва протистоятиме чемпіонам Болгарії "Лудогорцю".
В інших парах першого кола відбору будуть наступні команди:
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- "Німме Калью" (Естонія) - "Шкендія" (Північна Македонія)
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- "Судува" (Литва) – "Црвєна Звєзда" (Сербія)
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- "Арарат" (Вірменія) – "АІК" (Швеція)
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- "Астана" (Казахстан) - "Клуж" (Румунія)
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- "Партизані" (Албанія) - "Карабах" (Азербайджан)
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- "Слован" (Словаччина) - "Сутьєска" (Чорногорія)
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- "Селтік" (Шотландія) – "Сараєво" (Боснія і Герцеговина)
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- "Шериф" (Молдова) - "Сабуртало" (Грузія)
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- "Дюделанж" (Люксембург) - "Валлетта" (Мальта)
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- "Лінфілд" (Північна Ірландія) - "Русенборг" (Норвегія)
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- "Валюр" (Ісландія) - "Марібор" (Словенія)
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- "Дандолк" (Ірландія) - "Рига" (Латвія)
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- "ТНС" (Уельс) - Переможець попереднього раунду
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- "ХІК" (Фінляндія) - "Торсхавн" (Фарерські острови)
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- "БАТЕ" (Білорусь) - "Пяст" (Польща).
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Примітно, що поєдинки Ліги чемпіонів заплановані на 9/10 і 16/17 липня. Жеребкування другого раунду відбудеться 19 червня.