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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
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17:02 • 9966 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

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Клуб Реброва дізнався першого суперника в Лізі чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2019/20, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Клуб Реброва дізнався першого суперника в Лізі чемпіонів

Чемпіон Угорщини "Ференцварош" під орудою Сергія Реброва протистоятиме чемпіонам Болгарії "Лудогорцю".

В інших парах першого кола відбору будуть наступні команди:

  • "Німме Калью" (Естонія) - "Шкендія" (Північна Македонія)
  • "Судува" (Литва) – "Црвєна Звєзда" (Сербія)
  • "Арарат" (Вірменія) – "АІК" (Швеція)
  • "Астана" (Казахстан) - "Клуж" (Румунія)
  • "Партизані" (Албанія) - "Карабах" (Азербайджан)
  • "Слован" (Словаччина) - "Сутьєска" (Чорногорія)
  • "Селтік" (Шотландія) – "Сараєво" (Боснія і Герцеговина)
  • "Шериф" (Молдова) - "Сабуртало" (Грузія)
  • "Дюделанж" (Люксембург) - "Валлетта" (Мальта)
  • "Лінфілд" (Північна Ірландія) - "Русенборг" (Норвегія)
  • "Валюр" (Ісландія) - "Марібор" (Словенія)
  • "Дандолк" (Ірландія) - "Рига" (Латвія)
  • "ТНС" (Уельс) - Переможець попереднього раунду
  • "ХІК" (Фінляндія) - "Торсхавн" (Фарерські острови)
  • "БАТЕ" (Білорусь) - "Пяст" (Польща).

Примітно, що поєдинки Ліги чемпіонів заплановані на 9/10 і 16/17 липня. Жеребкування другого раунду відбудеться 19 червня.

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