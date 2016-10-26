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"Кливленд" победил "Нью-Йорк Никс" в матче-открытии сезона НБА

Киев • УНН

 • 7866 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В первом поединке регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2016-17 годов действующий чемпион "Кливленд Кавальерс" на своем паркете разгромил "Нью-Йорк Никс", передает УНН.

В первом промежутке игры гостей за собой повел форвард Кармело Энтони, но за счет потери "Никс" и лучшей реализации бросков "Кавальерс", именно хозяева лидировали - 28:18. В следующей четверти благодаря рывку 10:0 гости приблизились к своим визави - 48:45.

Основополагающей четвертью оказалась третья, в которой 17 очков "Кливленду" принес разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг. В целом встреча завершилась с результатом 117:88.

Отметим, что лучшими в составе победителей стал Кайри Ирвинг - 29 очков, 4 передачи, Кевин Лав - 23 и 12 подборов и Леброн Джеймс, которому удалось осуществить дабл-дабл - 19 + 14 передач + 11 подборов.

За "Нью-Йорк" 19 баллов набрал Кармело Энтони, 17 у Деррика Роуза и 16 на счету латыша Кристапса Порзингиса.

 

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