"Клівленд" переміг "Нью-Йорк Нікс" у матчі-відкритті сезону НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У першому поєдинку регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації сезону 2016-17 років чинний чемпіон "Клівленд Кавальєрс" на власному паркеті розгромив "Нью-Йорк Нікс", передає УНН.
У першому проміжку гри гостей за собою повів форвард Кармело Ентоні, але за рахунок втрат "Нікс" і кращої реалізації кидків "Кавальєрс", саме господарі лідирували – 28:18. У наступній чверті завдяки ривку 10:0 гості приблизилися до своїх візаві – 48:45.
Основоположною чвертю виявилася третя, в якій 17 очок "Клівленду" приніс розігруючий захисник Кайрі Ірвінг. Загалом зустріч завершилася з результатом 117:88.
Зазначимо, що найкращими у складі переможців став Кайрі Ірвінг – 29 очок, 4 передачі, Кевін Лав – 23 та 12 підбирань і Леброн Джеймс, якому вдалося здійснити дабл-дабл – 19 + 14 передач + 11 підбирань.
За "Нью-Йорк" 19 балів набрав Кармело Ентоні, 17 у Дерріка Роуза і 16 на рахунку латиша Крістапса Порзінгіса.