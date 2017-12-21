Климпуш-Цинцадзе: правительству не хватает понимания евроинтеграции гражданским обществом

Комментируя отчет по оценке состояния реализации Соглашения, который готовился УСПГС в течение нескольких месяцев, вице-премьер-министр отметила, что "он, к сожалению, не отражает полностью реальную картину имплементации положений Соглашения на сегодня, поскольку ряд важных актов и мер не были отражены в отчете".

Кроме этого, она указала на чрезвычайную важность сплоченности правительства и общественности в контексте эффективной имплементации Соглашения и противодействия принятию популистских решений в парламенте.

"Могу сказать наверняка, нам (правительству) иногда не хватает того, чтобы гражданское общество имело сознательное и четкое понимание, что такое евроинтеграция, чтобы аргументировать необходимость продвижения в парламенте законодательных изменений, которые бы не противоречили духу и букве Соглашения об ассоциации", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что 2017-й год в целом был посвящен работе правительства над внедрением правовых и институциональных основ выполнения Соглашения об ассоциации, указав на принятый План мероприятий по выполнению Соглашения. Именно в этом году завершилось налаживание полноценной работы двусторонних органов ассоциации, добавили в правительстве.

Подытоживая, вице-премьер-министр отметила, что правительство ожидает от гражданского общества четкой позиции в поддержке приоритетности выполнения Соглашения об ассоциации и соблюдения ее положений.

Напомним, в представительстве ЕС заявили, что Киев отстает от графика проведения реформ.