Климпуш-Цинцадзе: уряду бракує розуміння євроінтеграції громадянським суспільством
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Уряду інколи бракує того, щоб громадянське суспільство мало свідоме і чітке розуміння, що таке євроінтеграція, щоб аргументувати необхідність просування у Верховній Раді законів, які б не суперечили Угоді про асоціацію Між Україною і ЄС. Про це заявила віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з представниками української сторони Платформи громадянського суспільства (УСПГС), передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
Коментуючи звіт щодо оцінки стану реалізації Угоди, що готувався УСПГС протягом кількох місяців, віце-премʼєр-міністр зазначила, що "він, на жаль, не відображає повністю реальної картини імплементації положень Угоди на сьогодні, оскільки низка важливих актів та заходів не була відображена у звіті".
Окрім цього, вона вказала на надзвичайну важливість згуртованості уряду та громадськості у контексті ефективної імплементації Угоди і протидії ухваленню популістських рішень у парламенті.
"Можу сказати напевно, нам (уряду) інколи бракує того, щоб громадянське суспільство мало свідоме і чітке розуміння, що таке євроінтеграція, аби аргументувати необхідність просування у парламенті законодавчих змін, які б не суперечили духу та літері Угоди про асоціацію", – зазначила І.Климпуш-Цинцадзе.
Вона додала, що 2017-й рік загалом був присвячений роботі уряду над впровадженням правових та інституційних основ виконання Угоди про асоціацію, вказавши на ухвалений План заходів з виконання Угоди. Саме цього року завершилося налагодження повноцінної роботи двосторонніх органів асоціації, додали в уряді.
Підсумовуючи, віце-премʼєр-міністр наголосила на тому, що уряд очікує від громадянського суспільства чіткої позиції у підтримці пріоритетності виконання Угоди про асоціацію та дотримання її положень.
Нагадаємо, у представництві ЄС заявили, що Київ відстає від графіка проведення реформ.