Климпуш-Цинцадзе: уряду бракує розуміння євроінтеграції громадянським суспільством

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Уряду інколи бракує того, щоб громадянське суспільство мало свідоме і чітке розуміння, що таке євроінтеграція, щоб аргументувати необхідність просування у Верховній Раді законів, які б не суперечили Угоді про асоціацію Між Україною і ЄС. Про це заявила віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з представниками української сторони Платформи громадянського суспільства (УСПГС), передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.