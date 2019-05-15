Климпуш-Цинцадзе: Украина и ЕС могут пересмотреть Соглашение об ассоциации в 2020 году
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Украина предложит Европейскому Союзу пересмотреть соглашение об ассоциации, пересмотр может произойти в 2020 году, заявила вице-премьерка Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Ее заявления опубликованы на сайте Кабинета министров Украины, пишет УНН.
Климпуш-Цинцадзе объяснила, что за время, прошедшее с момента заключения соглашения, в Украине изменилась структура экономики. В ЕС за это время тоже изменилось правовое поле. В качестве примера вице-премьерка привела ситуацию с цифровым рынком.
“Сейчас мы ведем разговор о цифровом рынке. Когда Украина вела переговоры о соглашении, в Европейском Союзе было три регламента в цифровой области и никаких директив, регулирующих этот рынок. Поэтому для нас сейчас принципиально согласовать совместную работу над этим”, — добавила она.
Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС по своему объему и тематическим охватом является крупнейшим международно-правовым документом за всю историю Украины и крупнейшим международным договором с третьей страной, когда-либо заключенным Европейским Союзом. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС было подписано в 2014 году, тогда же его одобрила Верховная рада, ЕС ратифицировал его только в 2017 году. Текст документа содержит почти 500 статей, 44 приложения, три протокола и декларацию.
Соглашение затрагивает сотрудничество между Украиной и ЕС в политической, юридической, торговой, экономической, финансовой областях.
Добавим, что правительство приняло решение об изменениях в Соглашении об ассоциации с ЕС в сфере энергетики.