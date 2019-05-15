Климпуш-Цинцадзе: Україна та ЄС можуть переглянути Угоду про асоціацію у 2020 році

Климпуш-Цинцадзе пояснила, що за час, який минув з моменту укладення угоди, в Україні змінилася структура економіки. В ЄС за цей час теж змінилося правове поле. Як приклад віце-прем’єрка навела ситуацію з цифровим ринком.

“Зараз ми ведемо розмову щодо цифрового ринку. Коли Україна вела перемовини про Угоду, у Європейському Союзі було три регламенти у цифровій галузі і ніяких директив, які б регулювали цей ринок. Тому для нас зараз принципово погодити спільну роботу над цим”, — додала вона.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС за своїм обсягом і тематичним охопленням є найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним договором з третьою країною, коли-небудь укладеним Європейським Союзом. Угода була підписана в 2014 році, тоді ж його схвалила Верховна рада, ЄС ратифікував його тільки в 2017 році. Текст документа містить майже 500 статей, 44 додатки, три протоколи і декларацію.

Угода стосується співробітництва між Україною та ЄС у політичній, юридичній, торговельній, економічній, фінансовій галузях.

Додамо, що уряд ухвалив рішення про зміни в Угоді про асоціацію з ЄС в сфері енергетики.