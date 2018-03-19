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16:40 • 4683 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Климкин заявил, что не просил ЕС ввести санкции против экс-канцлера Шредера

Климкин заявил, что не просил ЕС ввести санкции против экс-канцлера Шредера

Киев  •  УНН

 • 7798 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию о том, что он якобы предложил Европейскому Союзу ввести санкции в отношении экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Об этом глава МИД написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно - чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию", - говорится в сообщении министра.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью таблоиду Bild, что он призвал ЕС ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за его поддержку проектов, в которых участвует Россия.

Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно - чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию :)))

- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 марта 2018 г.

Украинские Национальные Новости

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