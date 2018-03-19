Климкин заявил, что не просил ЕС ввести санкции против экс-канцлера Шредера

"Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно - чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию", - говорится в сообщении министра.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью таблоиду Bild, что он призвал ЕС ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за его поддержку проектов, в которых участвует Россия.

Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно - чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию :)))