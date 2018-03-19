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Клімкін заявив, що не просив ЄС ввести санкції проти екс-канцлера Шредера

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін спростував інформацію про те, що він нібито запропонував Європейському Союзу запровадити санкції щодо екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Про це голова МЗС написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

“Хочу внести ясність: я не пропонував застосовувати санкції щодо таких осіб, як Герхард Шредер. Хоча бути пильними потрібно — щоб Росія не просувала свої небезпечні проекти в Європі. Зрештою, ми всі разом почали дискусію”, — йдеться в повідомленні міністра.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив у інтерв’ю таблоїду Bild, що він закликав ЄС ввести санкції проти колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера за його підтримку проектів, у яких бере участь Росія.

Хочу внести ясність: я не пропонував застосовувати санкції щодо таких осіб, як Герхард Шредер. Хоча бути пильними потрібно - щоб Росія не просувала свої небезпечні проекти в Європі. Зрештою, ми всі разом почали дискусію :)))

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 марта 2018 г.

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