Клімкін заявив, що не просив ЄС ввести санкції проти екс-канцлера Шредера
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін спростував інформацію про те, що він нібито запропонував Європейському Союзу запровадити санкції щодо екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Про це голова МЗС написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“Хочу внести ясність: я не пропонував застосовувати санкції щодо таких осіб, як Герхард Шредер. Хоча бути пильними потрібно — щоб Росія не просувала свої небезпечні проекти в Європі. Зрештою, ми всі разом почали дискусію”, — йдеться в повідомленні міністра.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив у інтерв’ю таблоїду Bild, що він закликав ЄС ввести санкції проти колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера за його підтримку проектів, у яких бере участь Росія.
Хочу внести ясність: я не пропонував застосовувати санкції щодо таких осіб, як Герхард Шредер. Хоча бути пильними потрібно - щоб Росія не просувала свої небезпечні проекти в Європі. Зрештою, ми всі разом почали дискусію :)))— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 марта 2018 г.