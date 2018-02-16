Климкин призвал Лаврова повлиять на оккупационные администрации
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова повлиять на оккупационные администрации на Донбассе, чтобы они не нарушали базовые принципы человечности. Об этом он сказал сегодня журналистам после переговоров с российским коллегой в Мюнхене, передает УНН.
"Высказал просьбу оказать влияние реально на оккупационную администрацию, в том, чтобы они хотя бы не нарушали базовые принципы человечности и не шли до тех угроз, о которых всем известно", - сказал он.
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Также, по его словам, обсудили с российским коллегой доступ международных гуманитарных организаций, в том числе, Красного Креста.
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"Это доступ к нашим ребятам, это и доступ к тому, что мы должны начать реальный процесс поиска пропавших без вести. И это наш моральный долг в отношении родственников и собственно наш моральный долг", - отметил министр.