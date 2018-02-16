Клімкін закликав Лаврова вплинути на окупаційні адміністрації
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова вплинути на окупаційні адміністрації на Донбасі, аби вони не порушували базові принципи людяності. Про це він сказав сьогодні журналістам після перемовин з російським колегою у Мюнхені, передає УНН.
“Висловив прохання здійснити вплив реально на окупаційну адміністрацію, в тому, щоб вони хоча б не порушували базові принципи людяності і не йшли до тих погроз, про які всім відомо”, — сказав він.
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Також, за його словами, обговорили з російським колегою доступ міжнародних гуманітарних організацій, в тому числі, Червоного Хреста.
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“Це доступ до наших хлопців, це й доступ до того, що ми маємо почати реальний процес пошуку тих, хто зник безвісти. І це наш моральний обов’язок стосовно родичів і власне наш моральний обов’язок”, — зазначив міністр.