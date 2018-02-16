Клімкін закликав Лаврова вплинути на окупаційні адміністрації

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова вплинути на окупаційні адміністрації на Донбасі, аби вони не порушували базові принципи людяності. Про це він сказав сьогодні журналістам після перемовин з російським колегою у Мюнхені, передає УНН.