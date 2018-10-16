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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123072 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162557 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150940 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139572 просмотра

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Климкин в Брюсселе принял участие в конференции по кибервмешательству в выборы

Климкин в Брюсселе принял участие в конференции по кибервмешательству в выборы

Киев  •  УНН

 • 7170 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на конференции "Вмешательство в выборы в цифровую эпоху" в Брюсселе призвал использовать всесторонний подход в борьбе с киберугрозами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Представительства Украины при ЕС.

"Мы должны реализовать подход, который предполагает участие всего общества, в борьбе с киберугрозами и дезинформацией. Речь идет об активизации всего общества. Политики, широкая общественность, IT-сообщество и бизнес должны объединиться", - подчеркнул министр.

Выступая в Брюсселе, Климкин призвал повышать осведомленность населения о киберугрозах, иметь четкую и смелую стратегию, а также решить проблему информационной безопасности всесторонне.

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Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется на принятие Советом ЕС санкций в сфере кибернетической безопасности.

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