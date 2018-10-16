Климкин в Брюсселе принял участие в конференции по кибервмешательству в выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на конференции "Вмешательство в выборы в цифровую эпоху" в Брюсселе призвал использовать всесторонний подход в борьбе с киберугрозами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Представительства Украины при ЕС.
"Мы должны реализовать подход, который предполагает участие всего общества, в борьбе с киберугрозами и дезинформацией. Речь идет об активизации всего общества. Политики, широкая общественность, IT-сообщество и бизнес должны объединиться", - подчеркнул министр.
Выступая в Брюсселе, Климкин призвал повышать осведомленность населения о киберугрозах, иметь четкую и смелую стратегию, а также решить проблему информационной безопасности всесторонне.
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Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется на принятие Советом ЕС санкций в сфере кибернетической безопасности.