Клімкін у Брюсселі взяв участь у конференції щодо кібервтручання у вибори

"Ми повинні реалізувати підхід, який передбачає участь всього суспільства, в боротьбі з кіберзагрозами та дезінформацією. Йдеться про активізацію всього суспільства. Політики, широка громадськість, IT-спільнота та бізнес повинні об’єднатись", - наголосив міністр.



Виступаючи в Брюсселі, Клімкін закликав підвищувати поінформованість населення щодо кіберзагроз, мати чітку та сміливу стратегію, а також вирішити проблему інформаційної безпеки всебічно.



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Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається на прийняття Радою ЄС санкцій у сфері кібернетичної безпеки.