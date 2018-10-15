Клімкін сподівається на прийняття Радою ЄС санкцій у сфері кібербезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається на прийняття Радою ЄС санкцій у сфері кібернетичної безпеки. Про це Клімкін заявив в інтерв’ю українським журналістам у перерві роботи з’їзду глав МЗС Східного партнерства у Люксембурзі, передає УНН.
"Сьогодні, ви знаєте є санкції стосовно тих, хто сприяє виробництву і розповсюдженню хімічної зброї думаю, що найближчим часом – може навіть, на наступній Європейській раді будуть спеціальні санкції там, де це стосується кібербезпеки", - сказав Клімкін.
Нагадаємо, Рада Європейського союзу затвердила новий режим санкцій у відповідь на використання та поширення хімічної зброї.
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