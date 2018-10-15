Клімкін сподівається на прийняття Радою ЄС санкцій у сфері кібербезпеки

"Сьогодні, ви знаєте є санкції стосовно тих, хто сприяє виробництву і розповсюдженню хімічної зброї думаю, що найближчим часом – може навіть, на наступній Європейській раді будуть спеціальні санкції там, де це стосується кібербезпеки", - сказав Клімкін.



Нагадаємо, Рада Європейського союзу затвердила новий режим санкцій у відповідь на використання та поширення хімічної зброї.



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