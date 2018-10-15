Климкин надеется на принятие Советом ЕС санкций в сфере кибербезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется на принятие Советом ЕС санкций в сфере кибернетической безопасности. Об этом Климкин заявил в интервью украинским журналистам в перерыве работы съезда глав МИД Восточного партнерства в Люксембурге, передает УНН.
"Сегодня, вы знаете есть санкции в отношении тех, кто способствует производству и распространению химического оружия думаю, что в ближайшее время - может даже на следующем Европейском совете будут специальные санкции там, где это касается кибербезопасности", - сказал Климкин.
Напомним, Совет Европейского союза утвердил новый режим санкций в ответ на использование и распространение химического оружия.
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