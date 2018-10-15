Климкин надеется на принятие Советом ЕС санкций в сфере кибербезопасности

"Сегодня, вы знаете есть санкции в отношении тех, кто способствует производству и распространению химического оружия думаю, что в ближайшее время - может даже на следующем Европейском совете будут специальные санкции там, где это касается кибербезопасности", - сказал Климкин.



Напомним, Совет Европейского союза утвердил новый режим санкций в ответ на использование и распространение химического оружия.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Елисеев призвал ЕС прекратить сотрудничество с Россией и усилить санкции