Климкин и Столтенберг обсудили разблокирование работы комиссии Украина-НАТО

"По оценкам Генсекретаря, ключ к разблокированию работы Комиссии лежит в плоскости договоренностей между Украиной и Венгрией в вопросе обеспечения языковых прав венгерского меньшинства. Важным шагом будет полное выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по имплементации Закона Украины об образовании. Министр Климкин отметил, что целью государства остается обеспечение жителям Закарпатья равных прав, создание условий для полноценного развития как граждан Украины, поддержки их языка, традиций и культуры", - сообщили в украинском миссии.

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Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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