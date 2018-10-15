Климкин и Столтенберг обсудили разблокирование работы комиссии Украина-НАТО

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 54089 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115068 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123067 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162549 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150937 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139572 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129950 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177180 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118248 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Климкин и Столтенберг обсудили разблокирование работы комиссии Украина-НАТО

Климкин и Столтенберг обсудили разблокирование работы комиссии Украина-НАТО

Киев  •  УНН

 • 20378 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Сегодня, 15 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обменялись мнениями о деятельности рабочих механизмов особого партнерства Украины с НАТО, в частности заседаний комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. О ходе встречи УНН рассказали в пресс-службе миссии Украины при НАТО.

"По оценкам Генсекретаря, ключ к разблокированию работы Комиссии лежит в плоскости договоренностей между Украиной и Венгрией в вопросе обеспечения языковых прав венгерского меньшинства. Важным шагом будет полное выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по имплементации Закона Украины об образовании. Министр Климкин отметил, что целью государства остается обеспечение жителям Закарпатья равных прав, создание условий для полноценного развития как граждан Украины, поддержки их языка, традиций и культуры", - сообщили в украинском миссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климкин встретился с Генсеком НАТО: появились подробности

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Люксембурге сегодня состоится Министерское заседание Восточного партнерства

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