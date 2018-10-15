Клімкін та Столтенберг обговорили розблокування роботи комісії Україна-НАТО

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Сьогодні, 15 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обмінялися думками щодо діяльності робочих механізмів особливого партнерства України з НАТО, зокрема засідань комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Про хід зустрічі УНН розповіли в прес-службі місії України при Альянсі.