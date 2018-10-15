Клімкін та Столтенберг обговорили розблокування роботи комісії Україна-НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Сьогодні, 15 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обмінялися думками щодо діяльності робочих механізмів особливого партнерства України з НАТО, зокрема засідань комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Про хід зустрічі УНН розповіли в прес-службі місії України при Альянсі.
"За оцінками Генсекретаря, ключ до розблокування роботи Комісії лежить в площині домовленостей між Україною та Угорщиною в питанні забезпечення мовних прав угорської меншини. Важливим кроком буде повне виконання рекомендацій Венеціанської комісії щодо імплементації Закону України про освіту. Міністр Клімкін наголосив, що метою держави залишається гарантування мешканцям Закарпаття рівних прав, створення умов для повноцінного розвитку як громадян України, підтримки їхніх мови, традицій та культури", - повідомили в українській місії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клімкін зустрівся з Генсеком НАТО: з'явилися подробиці
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Люксембурзі сьогодні відбудеться Міністерське засідання Східного партнерства