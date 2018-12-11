Климкин и глава МИД Австрии провели встречу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Австрии Карин Кнайсль провели встречу в Брюсселе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог МИД Австрии в Twitter.
“Кнайсль обсудила с Климкиным отношения между Украиной и Россией”, — говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в понедельник, 10 декабря, прошло заседание Совета Евросоюза по иностранным делам, которое было посвящено агрессии РФ в Керченском проливе.
Во время заседания Совета ЕС, Украина предложила европейским министрам несколько типов санкций против РФ из-за агрессии у Керченского пролива и захват украинских судов и их экипажа.
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Напомним, ранее, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введен военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО “Лефортово” из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице “Матросской тишины”. Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.