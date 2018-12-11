Клімкін та глава МЗС Австрії провели зустріч
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та глава МЗС Австрії Карін Кнайсль провели зустріч в Брюсселі. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог МЗС Австрії у Twitter.
“Кнайсль обговорила з Клімкіним відносини між Україною і Росією”, — йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, у понеділок, 10 грудня, пройшло засідання Ради Євросоюзу у закордонних справах, яке було присвячене агресії РФ в Керченській протоці.
Під час засідання Ради ЄС, Україна запропонувала європейським міністрам декілька типів санкцій проти РФ через агресію біля Керченської протоки та захоплення українських суден і їх екіпажу.
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Нагадаємо, раніше, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що у московське СІЗО “Лефортово” з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні “Матроської тиші”. Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.