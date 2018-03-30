Климкин о высылке украинских дипломатов из РФ: это нонсенс

“Зеркальная” реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ. Работаем дальше“, — прокомментировал решение РФ глава МИД Украины на своей странице в Twitter.

Как сообщал УНН, в пятницу, 30 марта, в МИД России вызвали руководителей дипломатических миссий ряда стран, которые делали “недружественные действия” в отношении России в знак солидарности с Великобританией, в том числе и руководителя украинской миссии.

Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании обвинений Великобритании в адрес России из-за “Дела Скрипаля”, российская сторона объявляет “persona non grata” соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской федерации.