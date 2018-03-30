Клімкін про висилку українських дипломатів з РФ: це нонсенс
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Рішення Російської Федерації вислати дипломатичних представників низки країн, у тому числі України, в якості “дзеркальної” реакції є нонсенсом. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
“Дзеркальна” реакція Росії з висилкою наших дипломатів — це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч всього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі“, — прокоментував рішення РФ голова МЗС України на своїй сторінці в Twitter.
Як повідомляв УНН, у п’ятницю, 30 березня, до МЗС Росії викликали керівників дипломатичних місій низки країн, які робили “недружні дії” щодо Росії в знак солідарності з Великою Британією, зокрема і керівника української місії.
Їм були вручені ноти протесту і заявлено, що у відповідь на вимоги зазначених держав про висилку російських дипломатичних співробітників на підставі звинувачень Великої Британії на адресу Росії через “Справу Скрипаля”, російська сторона оголошує “persona non grata” відповідну кількість співробітників дипустанов цих країн в Російській Федерації.