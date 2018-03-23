Климкин планирует поехать на Донбасс с главами МИД Франции и Германии

"Жаль, что мы не смогли поехать сегодня на Донбасс, но мы договорились, что сделаем это с новым министром иностранных дел Германии вместе, поедем втроем", - сообщил П.Климкин.

Как сообщал УНН, 4 января из-за сложных погодных условий Павел Климкин и его немецкий коллега Зигмар Габриель не смогли попасть на линию разграничения в Донбассе.