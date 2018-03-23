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Клімкін планує поїхати на Донбас з головами МЗС Франції і Німеччини

Київ • УНН

 • 9381 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Глава МЗС України Павло Клімкін анонсував спільну поїздку на Донбас з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном та Хайко Маас. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

“Шкода, що ми не змогли поїхати сьогодні на Донбас, але ми домовились, що зробимо це з новим міністром закордонних справ Німеччини разом, поїдемо втрьох”, — повідомив П.Клімкін.

Як повідомляв УНН, 4 січня через складні погодні умови Павло Клімкін та його німецький колега Зігмар Габрієль не змогли потрапити на лінію розмежування на Донбасі.

Українські Національні Новини

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