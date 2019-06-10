Климкин: перспектива российского плацдарма в Молдове создаст угрозу для украинского юга

"Нам реально небезразлично, что происходит в соседней Молдове. Мы это очень пристально мониторим .... Нам всем очень нужна европейская демократическая Молдова и совсем не подходит перспектива нового российского плацдарма, который будет создавать угрозу для украинского юга", - написал министр.



Он отметил, что во вторник в Кишиневе будет Виктор Крыжановский, отвечающий за координацию усилий по приднестровскому урегулированию и очень хорошо разбирается в молдавском контексте.



"Беспокоит, что сегодня постоянно увеличивается вероятность и соответствующие риски "добрых услуг" со стороны внешних игроков. К сожалению, больше посредничества - меньше субъектности", - добавил он.



Напомним, ранее в МИД заявили, что в Украине с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове.