Клімкін: перспектива російського плацдарму у Молдові створить загрозу для українського півдня

"Нам реально небайдуже, що відбувається у сусідній Молдові. Ми це дуже пильно моніторимо…. Нам усім дуже потрібна європейська демократична Молдова і зовсім не пасує перспектива нового російського плацдарму, який створюватиме загрозу для українського півдня", - написав міністр.



Він зазначив, що у вівторок в Кишиневі буде Віктор Крижанівський, що відповідає за координацію зусиль з Придністровського врегулювання і дуже добре знається на молдовському контексті.



"Непокоїть, що сьогодні постійно збільшується ймовірність та відповідні ризики "добрих послуг" з боку зовнішніх гравців. На жаль, більше посередництва – менше суб’єктності", - додав він.



Нагадаємо, раніше у МЗС заявили, що в Україні із занепокоєнням спостерігають за розвитком політичної ситуації у сусідній Молдові.